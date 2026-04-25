David Speciale a Bozzetto | Arte universale

Il David speciale al regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto: "Non è solo un omaggio a una carriera leggendaria, ma è il riconoscimento a un artigiano del disegno che ha saputo rendere l’animazione un linguaggio universale e colto, raggiungendo con il suo lavoro i vertici di Hollywood e del Festival di Berlino", commenta in una nota la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni dopo l’annuncio. Bozzetto riceverà il David Speciale nel corso della 71esima edizione dei Premi David di Donatello il 6 maggio. "Ha attraversato la storia del nostro Paese con la leggerezza dell’ironia e la profondità della satira – aggiunge Borgonzoni –....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: David speciale al disegnatore Bruno Bozzetto, il papà del Signor Rossi; Il regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David Speciale; David di Donatello, Bruno Bozzetto è David Speciale alla carriera per la 71ma edizione; David 2026, Bruno Bozzetto riceve il David Speciale.

David Speciale al disegnatore Bruno Bozzetto, papà del Signor RossiRoma, 24 apr. (askanews) – Il disegnatore e animatore e regista Bruno Bozzetto, 88 anni, riceverà il David Speciale nel corso della 71esima edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sar ... askanews.it

Il regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David SpecialeIl regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David Speciale nel corso della 71/a edizione dei Premi David di Donatello. (ANSA) ... ansa.it

Una notizia speciale tanto quanto il premio che la accompagna! Il regista, disegnatore e animatore BrunoBozzetto riceverà il David Speciale nel corso della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. «Il David Speciale a Bruno Bozzetto non è solo un omaggio - facebook.com facebook

Momento speciale durante i prossimi #DaviddiDonatello: a ricevere il David Speciale il 6 maggio sarà infatti #BrunoBozzetto, una delle colonne dell'animazione italiana (e non solo). Durante la serata, l'artista a quasi 90 anni (ma non li dimostra, garantiamo no x.com