Châtillon | il nuovo impianto di tiro a volo aprirà a fine giugno

A Châtillon si attende l'apertura del nuovo impianto di tiro a volo alla fine di giugno. Nel frattempo, si è appreso che il tradizionale torneo Beretta, del valore di 100mila euro, è stato cancellato. Inoltre, il Comune ha annunciato che utilizzerà circa 1,4 milioni di euro dell'avanzo comunale per diversi interventi e iniziative. Questi temi sono al centro dell'attenzione locale in vista delle prossime settimane.

?? Cosa scoprirai Perché il torneo Beretta da 100mila euro è stato cancellato? Come verranno spesi i 1,4 milioni di euro dell'avanzo comunale? Quali cambiamenti interesseranno la zona di via Chanoux e piazza Duc? Quando tornerà disponibile lo streaming delle sedute del Consiglio comunale??? In Breve Bilancio comunale con avanzo di 1,4 milioni di euro per interventi infrastrutturali. Via Chanoux riceve 50mila euro per riqualificazione e nuovi dissuasori in corten. Piazza Duc vedrà una passere .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Châtillon: il nuovo impianto di tiro a volo aprirà a fine giugno Notizie correlate Leggi anche: Il tiro a volo punta in alto. L’impianto Iacucci s’allarga. E si porta via orti e terreni Tiro a Volo: fine settimana ricco, il programmaIl terzo weekend di marzo si presenta ricco di appuntamenti per il Tiro a Volo italiano, con un calendario federale che coinvolgerà agonisti e...