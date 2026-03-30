La giunta comunale ha approvato un progetto di ampliamento dell’impianto di tiro a volo

Non è solo un ampliamento. Per l’impianto comunale " Alberto Iacucci " è un salto di livello. La giunta comunale ha approvato il progetto: due nuovi campi da compak sporting (una disciplina di tiro a volo che simula la caccia in uno spazio ridotto), nuove pedane di tiro, un parcheggio più ampio. Il quadro emerge dalla delibera n. 102 del 19 marzo 2026 e dagli allegati tecnici. L’obiettivo è chiaro: portare a Fano competizioni nazionali e internazionali, dare respiro a una disciplina che qui è già molto praticata. Tutto a spese del gestore, l’Asd Tiro a Volo Fano. E tutto, alla fine, resterà patrimonio pubblico. Ma basta spostarsi di qualche riga nei documenti per capire che la storia non si esaurisce qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tiro a volo punta in alto. L’impianto Iacucci s’allarga. E si porta via orti e terreni

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