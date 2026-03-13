Tiro a Volo | fine settimana ricco il programma

Il terzo weekend di marzo porta un calendario fitto di eventi di Tiro a Volo in tutta Italia. Agonisti e appassionati si preparano a partecipare a diverse competizioni che si svolgeranno in varie regioni della penisola, coinvolgendo numerosi partecipanti e organizzatori. L’attività si concentra su più località, offrendo un programma vario e intenso per gli appassionati di questo sport.

Il terzo weekend di marzo si presenta ricco di appuntamenti per il Tiro a Volo italiano, con un calendario federale che coinvolgerà agonisti e appassionati in diverse regioni della penisola. L’attenzione principale sarà rivolta al debutto stagionale della Club Cup di Compak Sporting, con il primo Gran Premio in programma nei campi dei Tav Conselice, in provincia di Ravenna, del Tav Torretta, in provincia di Reggio Calabria, e del Tav Campoformido, in provincia di Udine. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione. Inoltre il tornerò servirà anche per assegnare puntii validi per il Ranking 2026 e per il barrage Top Ranking. La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli e potrà essere completata in un’unica giornata, con la possibilità per gli atleti di scegliere tra il turno in mattinata o nel pomerigio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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