Chanel Totti sostiene mamma Ilary al GF | il look da camerino è con pantaloni cargo e maglia da baseball
Chanel Totti ha accompagnato mamma Ilary Blasi durante una puntata del Grande Fratello Vip, mostrando vicinanza e supporto. La ragazza ha scelto di non partecipare in studio, preferendo seguire la diretta dal camerino. Durante l’evento, ha indossato pantaloni cargo e una maglia da baseball, optando per un look informale. La presenza di Chanel ha attirato l’attenzione tra i presenti, anche se non è apparsa in televisione.
Chanel Totti era al GF Vip a sostenere mamma Ilary Blasi ma ha preferito non apparire in studio, ha seguito la puntata dal camerino. Cosa ha indossato per l'occasione?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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