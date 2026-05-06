Chanel Totti sostiene mamma Ilary al GF | il look da camerino è con pantaloni cargo e maglia da baseball

Chanel Totti ha accompagnato mamma Ilary Blasi durante una puntata del Grande Fratello Vip, mostrando vicinanza e supporto. La ragazza ha scelto di non partecipare in studio, preferendo seguire la diretta dal camerino. Durante l’evento, ha indossato pantaloni cargo e una maglia da baseball, optando per un look informale. La presenza di Chanel ha attirato l’attenzione tra i presenti, anche se non è apparsa in televisione.