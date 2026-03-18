Chanel Totti in prima fila al GF Vip 2026 | bermuda e sneakers per sostenere il debutto di mamma Ilary

Chanel Totti si è seduta in prima fila al GF Vip 2026 per assistere alla prima serata condotta da sua madre, Ilary Blasi. Indossava bermuda e sneakers, scegliendo un look casual per sostenere il debutto televisivo della madre. La presenza della giovane è stata visibile durante tutta la puntata, senza intervenire in modo diretto nel corso della trasmissione.

Chanel Totti non poteva perdersi il debutto di mamma Ilary Blasi al GF Vip 2026 e ha seguito la puntata direttamente dalla prima fila. Cosa ha indossato per l'occasione?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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