I pantaloni a palloncino di Chanel Totti sono il capo da avere nella primavera 2026
Per la primavera 2026, tra i capi di tendenza spiccano i pantaloni a palloncino, come quelli indossati sui social da Chanel Totti. Questi pantaloni sono stati al centro dell'attenzione per il loro stile distintivo e sono considerati un elemento da non perdere per chi desidera seguire le ultime tendenze moda. La loro presenza sui social ha contribuito a diffonderne la popolarità tra gli appassionati di moda.
Qual è il capo glamour da sfoggiare assolutamente nella primavera 2026? I pantaloni balloon, come quelli indossati sui social da Chanel Totti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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