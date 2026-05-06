Champions oggi semifinale Bayern Monaco-Psg | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si disputa la semifinale di ritorno della Champions League tra Bayern Monaco e Psg, otto giorni dopo l'incontro d'andata che si è svolto al Parco dei Principi di Parigi. La partita si gioca mercoledì 6 maggio e si svolge in Germania. Sono attese le formazioni titolari di entrambe le squadre e l’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva. La sfida deciderà quale delle due squadre accederà alla finale della competizione europea.

(Adnkronos) – Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg otto giorni dopo la partita dell'anno andata in scena al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d'andata. Si riparte dal 5-4 dei campioni d'Europa in carica, firmato dalle doppiette di Kvaratskhelia e Dembelé e dal gol di Joao Neves (reti di Kane, Olise, Upamecano e Luis Diaz per i tedeschi). Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Psg, in campo stasera alle 21: BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanišic, Upamecano, Tah, Laimer; A.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Psg-Bayern Monaco, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaPsg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 28 aprile 2026 al Parco dei Principi: in palio la semifinale d’andata della Champions League. Leggi anche: Champions, oggi semifinale Psg-Bayern: orario, probabili formazioni e dove vederla Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions; Psg-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; Psg-Bayern Monaco, oggi semifinale Champions League. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dove vedere in tv Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League. Champions, oggi semifinale Bayern Monaco-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) – Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg otto giorni dopo la partita dell’anno andata in scena al Parco dei P ... notizie.it Champions oggi in TV, dove vedere Bayern-PSG stasera: orario, formazioni e diretta streamingBayern Monaco e PSG si sfidano questa sera alle 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per il match di ritorno di semifinale di Champions League ... fanpage.it Psg, Luis Enrique: "Bayern Monaco squadra sensazionale" - facebook.com facebook Le probabili formazioni di #BayernMonaco- #PSG x.com