Champions oggi semifinale Psg-Bayern | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la semifinale di ritorno della Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. L'incontro si svolge martedì 28 aprile 2025 e rappresenta una delle sfide più attese della stagione. Le formazioni scenderanno in campo in orari stabiliti e la partita sarà visibile su canali dedicati alla trasmissione sportiva. I tifosi aspettano con interesse l'inizio del match, che potrebbe decidere l'accesso alla finale.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con le semifinali dell'edizione 202526. Oggi, martedì 28 aprile, è il giorno della super sfida Psg-Bayern Monaco. Al Parco dei Principi, i campioni d'Europa in carica guidati dal tecnico Luis Enrique (vittoriosi nei quarti contro il Liverpool) ospitano i tedeschi di Vincent Kompany, diventati pochi giorni fa campioni di Germania (reduci dal successo contro il Real Madrid ai quarti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco, in campo stasera alle 21: PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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