Champions League su Sky oltre 1 milione di spettatori per Arsenal-Atletico Madrid

La semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid ha registrato oltre un milione di spettatori su Sky, con ascolti elevati che hanno rappresentato il miglior match senza squadre italiane negli ultimi quattro anni. La partita ha attirato un pubblico numeroso, confermando l'interesse per questa fase della competizione. I dati sugli ascolti evidenziano un buon riscontro di pubblico per la trasmissione in diretta.

Grande riscontro di pubblico per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid trasmessa da Sky. La sfida che ha consegnato ai Gunners la qualificazione alla finale di Budapest ha fatto registrare numeri molto importanti per la Casa dello Sport. Il match, andato in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ha raccolto 1 milione e 145 mila spettatori medi complessivi in total audience con il 5,73% di share e 2 milioni 106 mila spettatori unici. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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