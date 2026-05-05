L'Arsenal ha conquistato la finale di Champions League dopo aver battuto l'Atletico Madrid per 1-0 nell'andata della semifinale giocata all'Emirates Stadium. La partita si è conclusa con il gol decisivo dei Gunners, che così si sono assicurati un passaggio diretto alla fase finale della competizione europea. È la prima volta che la squadra si trova in finale di questa manifestazione.

Londra (Inghilterra), 5 maggio 2026 - L' Arsenal è la prima finalista della Uefa Champions League. I Gunners si sono imposti per 1-0 all' Emirates Stadium, nel ritorno della semifinale contro l' Atletico Madrid. A decidere il match e la qualificazione è stato il gol realizzato da Bukayo Saka al minuto 45, proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Questo risultato, sommato al pareggio per 1-1 maturato al Wanda Metropolitano nel turno di andata, sancisce la fine della corsa europea per i colchoneros. Al contrario, gli inglesi guidati da Mikel Arteta osserveranno con grande interesse la sfida di domani tra il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain, per scoprire quale sarà l'ultimo ostacolo verso la coppa dalle grandi orecchie, a vent'anni di distanza dall'ultima volta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Arsenal è in finale di Champions League: sconfitto l'Atletico Madrid per 1-0

Thierry Henry reacts to Arsenal's Champions League draw with Atletico Madrid | UCL Today

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