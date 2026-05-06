Champions League oggi Bayern Monaco-Psg – Diretta

Oggi si disputa la seconda semifinale di ritorno della Champions League tra Bayern Monaco e Psg, otto giorni dopo la partita di andata che si è svolta al Parco dei Principi di Parigi. La sfida si svolge in diretta tv e streaming, con le squadre che si preparano a contendersi un posto nella finale della competizione. La partita rappresenta l'atto conclusivo di questa fase del torneo, con entrambe le squadre che cercano di conquistare il passaggio del turno.

(Adnkronos) – Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg – in diretta tv e streaming – otto giorni dopo la partita dell'anno di scena al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d'andata. Si riparte dal 5-4 dei campioni d'Europa in carica, firmato dalle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it GRAZIE PSG-BAYERN MONACO 5-4 Notizie correlate Champions League, oggi Psg-Bayern Monaco – Diretta(Adnkronos) – Il Psg ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale di Champions League. Psg-Bayern Monaco, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaPsg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 28 aprile 2026 al Parco dei Principi: in palio la semifinale d’andata della Champions League. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions; Psg-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: Marco Di Bello designato come VAR per la partita Bayern Monaco-PSG. Champions oggi in TV, dove vedere Bayern-PSG stasera: orario, formazioni e diretta streamingBayern Monaco e PSG si sfidano questa sera alle 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per il match di ritorno di semifinale di Champions League ... fanpage.it Champions, l'Arsenal aspetta l'altra finalista: Bayern-PSG, le formazioni del super matchQuesta sera si conoscerà il nome della seconda finalista della Champions League. A sfidare l'Arsenal, vittorioso ieri per 1-0 sull'Atletico Madrid, sarà una una Bayern Monaco ... firenzeviola.it Il Napoli dovrà blindare la Champions League e il secondo posto nel minor tempo possibile Gli azzurri possono incassare oltre 50 milioni alla fine di questo campionato piazzandosi alle spalle dell'Inter Come riferisce Calcio&Finanza, infatti, il secondo po - facebook.com facebook #BayernMonaco- #Psg diretta Champions League: segui la semifinale di ritorno x.com