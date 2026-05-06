Il Napoli ha l’opportunità di qualificarsi già dopo la partita contro il Bologna, con la possibilità di chiudere il discorso in anticipo. La squadra è vicina al traguardo e una vittoria potrebbe garantirsi il pass agli ottavi di finale. La partita si gioca in casa e rappresenta un momento chiave per la qualificazione, con il club pronto a sfruttare questa occasione.

La Champions League è lì. A un passo. E il Napoli può tagliare il traguardo già lunedì sera, nella sfida del Maradona contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La qualificazione aritmetica è ormai vicinissima. E il prossimo turno può diventare quello decisivo per chiudere il discorso in modo definitivo. Con una vittoria, gli azzurri sarebbero la seconda squadra del campionato a staccare il pass per la prossima edizione della coppa, dopo l’Inter campione d’Italia. Ma i calcoli, a questo punto della stagione, possono anche cambiare. Perché se Como e Roma non dovessero vincere domenica, al Napoli potrebbe bastare anche un pareggio. A fare il punto è Corriere dello Sport.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Champions League, il Napoli può chiuderla già contro il Bologna

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Il Napoli in 9 giorni si gioca la qualificazione in Champions contro Como e BolognaSono stati resi noti i prossimi due appuntamenti del Napoli il campionato, ciò che dunque riguarda la 35esima e 36esima giornata.

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