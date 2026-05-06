Champions League il Napoli può chiuderla già contro il Bologna
Il Napoli ha l’opportunità di qualificarsi già dopo la partita contro il Bologna, con la possibilità di chiudere il discorso in anticipo. La squadra è vicina al traguardo e una vittoria potrebbe garantirsi il pass agli ottavi di finale. La partita si gioca in casa e rappresenta un momento chiave per la qualificazione, con il club pronto a sfruttare questa occasione.
La Champions League è lì. A un passo. E il Napoli può tagliare il traguardo già lunedì sera, nella sfida del Maradona contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La qualificazione aritmetica è ormai vicinissima. E il prossimo turno può diventare quello decisivo per chiudere il discorso in modo definitivo. Con una vittoria, gli azzurri sarebbero la seconda squadra del campionato a staccare il pass per la prossima edizione della coppa, dopo l’Inter campione d’Italia. Ma i calcoli, a questo punto della stagione, possono anche cambiare. Perché se Como e Roma non dovessero vincere domenica, al Napoli potrebbe bastare anche un pareggio. A fare il punto è Corriere dello Sport.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Il Napoli in 9 giorni si gioca la qualificazione in Champions contro Como e BolognaSono stati resi noti i prossimi due appuntamenti del Napoli il campionato, ciò che dunque riguarda la 35esima e 36esima giornata.
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