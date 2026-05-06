Nella semifinale di Champions League 2026, il Bayern Monaco non è riuscito a qualificarsi dopo il pareggio con il Paris Saint-Germain. La squadra francese ha conquistato il passaggio alla finale contro l’Arsenal, che si giocherà il titolo il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. La sfida tra le due squadre si svolgerà tra il campione in carica e il team inglese, entrambi pronti per l’ultimo atto della competizione.

Saranno il Paris Saint-Germain campione in carica e l’Arsenal a giocare la finale della Champions League, in programma il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Nella seconda semifinale di ritorno alla Allianz Arena di Monaco di Baviera, il Psg di Luis Enrique ha pareggiato per 1-1 con il Bayern. Per gli ospiti gol del Pallone d’Oro Dembelè dopo appena 3', su assist di Kvaratskhelia, il pareggio bavarese del solito Kane al 94'. Nella gara di andata il Psg si era imposto per 5-4 al Parco dei Principi, anche nel ritorno lo spettacolo non è mancato con occasioni da una parte e dall’altra. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League 2026, il pareggio non basta al Bayern: Psg in finale contro l’Arsenal

Real Madrid are NOT UCL contenders + No one wants to play Bodo

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