Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta 4-1 in una partita di Champions League, con Harry Kane che ha segnato due reti. La squadra tedesca ha dominato l’incontro, eliminando la formazione italiana dalla competizione. La partita si è svolta in modo deciso, con il Bayern che ha preso il controllo fin dall’inizio e ha concluso con una vittoria netta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 18 marzo 2026, il Bayern Monaco ha schiacciato l’Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, chiudendo il confronto con un punteggio di 4-1 e un totale di 10-2 nell’andata e nel ritorno. La star della serata è stata Harry Kane, autore di una doppietta che ha messo in evidenza il suo talento e la sua capacità di decidere le partite. La squadra bergamasca si è presentata all’Allianz Arena dopo una pesante sconfitta 6-1 nella partita di andata e con la necessità di un miracolo per ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bayern Monaco schiaccia l’Atalanta 4-1: Kane decisivo per l’eliminazione dalla Champions League.

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