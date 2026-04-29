Il Bayern Monaco ha conquistato la qualificazione alla finale di Champions League anche dopo aver perso la semifinale contro il Paris Saint-Germain. Nonostante la sconfitta in trasferta, la squadra ha ottenuto il passaggio del turno grazie alla vittoria in casa. La semifinale si è conclusa con una sconfitta per i tedeschi, ma il risultato complessivo ha premiato il club che si è aggiudicato il passaggio del turno.

"> Bayern Monaco e la Rimonta Epica contro il Paris Saint-Germain. I bavariani sembravano ormai battuti quando, all’inizio del secondo tempo, i francesi hanno colpito due volte in soli due minuti, portandosi sul 5-2. Ma il Bayern Monaco non si è dato per vinto: nel giro di tre minuti sono arrivati i gol di Dayot Upamecano e Luis Diaz, che hanno ridotto il divario a 5-4. Questa rimonta ha migliorato notevolmente le possibilità dei tedeschi di ribaltare la situazione la prossima settimana a Monaco. “La prossima settimana sarà: chi sfrutta meglio le proprie occasioni,” ha dichiarato Harry Kane, che ha portato in vantaggio gli ospiti con un rigore al 17° minuto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kane sicuro: il Bayern raggiungerà la finale di Champions League nonostante la sconfitta con il PSG.

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