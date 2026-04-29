Kane sicuro | il Bayern raggiungerà la finale di Champions League nonostante la sconfitta con il PSG
Il Bayern Monaco ha conquistato la qualificazione alla finale di Champions League anche dopo aver perso la semifinale contro il Paris Saint-Germain. Nonostante la sconfitta in trasferta, la squadra ha ottenuto il passaggio del turno grazie alla vittoria in casa. La semifinale si è conclusa con una sconfitta per i tedeschi, ma il risultato complessivo ha premiato il club che si è aggiudicato il passaggio del turno.
"> Bayern Monaco e la Rimonta Epica contro il Paris Saint-Germain. I bavariani sembravano ormai battuti quando, all’inizio del secondo tempo, i francesi hanno colpito due volte in soli due minuti, portandosi sul 5-2. Ma il Bayern Monaco non si è dato per vinto: nel giro di tre minuti sono arrivati i gol di Dayot Upamecano e Luis Diaz, che hanno ridotto il divario a 5-4. Questa rimonta ha migliorato notevolmente le possibilità dei tedeschi di ribaltare la situazione la prossima settimana a Monaco. “La prossima settimana sarà: chi sfrutta meglio le proprie occasioni,” ha dichiarato Harry Kane, che ha portato in vantaggio gli ospiti con un rigore al 17° minuto.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Temi più discussi: Kane: Partita folle, sono fiero della reazione del Bayern; Champions, Kane rassicura i tifosi per la semifinale di ritorno: Non abbiamo nulla da perdere; Harry Kane ha dimostrato di essere il miglior attaccante del mondo: ora la macchina da goal del Bayern Monaco deve cogliere questa occasione d'oro per entrare nella storia; Kane: Bayern, stessa intensità per ribaltare lo svantaggio col PSG.
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