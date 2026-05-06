Champions Bayern Monaco-Psg | la notte della verità

Mercoledì sera si disputa la sfida di ritorno tra Bayern Monaco e PSG, valida per la Champions League. Gli attuali campioni in carica, guidati dall’allenatore Luis Enrique, cercano di superare l’ostacolo casalingo dopo la partita di andata, giocata al Parco dei Principi, che si è conclusa con un risultato spettacolare. La partita si terrà all’Allianz Arena e rappresenta un momento decisivo della competizione.

Mercoledì sera non sarà una partita come le altre; gli attuali campioni in carica guidati da Luis Enrique, provano nell’impresa di uscire indenni dall’Allianz Arena, dopo una partita di andata spettacolare che è andata in scena al Parco dei Principi. La squadra di Kompany, con un attacco mostruoso con più di 100 gol fatti, provano a sconfiggere i campioni in carica. I tedeschi sono determinati nel raggiungere la finale dopo 6 anni dall’ultima volta, mentre i parigini vogliono riconfermarsi, vincendo la seconda Champions consecutiva, cosa mai successa nella storia del club. Paris Saint German: Luis Enrique riuscirà nell’impresa?. Il Psg approda a questo ritorno di semifinale di Champions, con il morale alle stelle dopo il roboante 5-4 dell’andata e una condizione fisica straripante che migliora partita dopo partita.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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PSG-Bayern Monaco: gli extended highlights | Champions League

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