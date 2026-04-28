Champions è la notte dei giganti | PSG-Bayern Monaco

Stasera si gioca la prima semifinale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, in una sfida che si svolge al Parco dei Principi. L’incontro vede due delle squadre più titolate affrontarsi in una partita che segna l’inizio di una fase decisiva della competizione. La sfida si svolge sotto le luci del stadio, davanti a un pubblico presente per assistere all’evento di calcio europeo.

Sotto le luci del Parco dei Principi, l’Europa del calcio si ferma per l’andata della semifinale di Champions League. Martedì 28 aprile, alle ore 21:00, va in scena Paris Saint-Germain – Bayern Monaco, il confronto tra le due compagini che, per qualità espressa e mentalità offensiva, hanno dominato l’attuale edizione del torneo. Una sfida che mette di fronte i freschi campioni di Francia, reduci da un dominio incontrastato in Ligue 1, e i giganti bavaresi, che hanno già messo in bacheca il loro secondo Meisterschale consecutivo. Qui Paris: Il fattore “Kvaradona”. Il PSG di Luis Enrique approda a questo appuntamento con il morale alle stelle e una condizione fisica invidiabile.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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