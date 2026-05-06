Champions ATLETICO KO Saka-gol l’Arsenal è la prima finalista Oggi Bayern-Psg

L'Arsenal di Arteta si è qualificata come prima finalista di Champions dopo aver superato l’avversario in una partita equilibrata e concreta. La squadra ha trovato il gol decisivo grazie a Saka, portando a casa la vittoria. L’Atletico Madrid è uscito sconfitto, mentre oggi si gioca la sfida tra Bayern e Psg. La competizione prosegue con le restanti semifinali in programma.

E’ l’ Arsenal di Arteta il primo finalista di Champions. Con una gara accorta e di sostanza tra le mura amiche, e grazie al gol di Saka (nella foto) al 45’, i Gunners battono per 1-0 l’ Atletico Madrid dopo l’1-1 dell’andata e si guadagnano il pass per l’ultimo atto della competizione (30 maggio a Budapest) cui mancavano dal 2006, quando a trionfare fu poi il Barcellona. I Colchoneros di Simeone ci provano, ma proprio Giuliano, il figlio del ’Cholo’, e Sorloth, mancano il gol del pari nella ripresa. I londinesi – ieri Calafiori titolare – per altro sono anche un passo dalla Premier dopo la frenata del City. Stasera l’altra, attesissima semifinale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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