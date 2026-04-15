Bayern Monaco-PSG e Arsenal-Atletico Madrid sono le semifinali di Champions League

Nella notte sono state definite le semifinali di Champions League con le vittorie di Bayern Monaco e Arsenal, che si sono qualificati alle fasi successive. Il Bayern ha battuto il Real Madrid 4-3 nel ritorno dei quarti di finale, dopo aver perso all’andata. La partita è stata ricca di emozioni e reti, portando i tedeschi tra le ultime quattro. Le altre sfide sono state vinte dal PSG contro il Manchester City e dall’Atletico Madrid contro il Manchester United.

I risultati del ritorno dei quarti: i tedeschi vincono 4-3 contro il Real Madrid al termine di una partita spettacolare. Ai Gunners basta lo 0-0 a Londra contro lo Sporting Lisbona.🔗 Leggi su Fanpage.it Tottenham-Atletico Madrid 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Champions League, oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting – Diretta Risultati Champions League LIVE: Bayern Monaco Real Madrid 2-3, Arsenal Sporting Lisbona 0-0di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Champions League, il quadro del ritorno dei quarti: stasera Barcellona e Liverpool per la rimonta; Champions League, una due giorni da Superstars. Le partite dei quarti di ritorno; Quote vincitore Champions League: 3 squadre hanno valore in Europa; Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League. Bayern Monaco-PSG e Arsenal-Atletico Madrid sono le semifinali di Champions LeagueBayern Monaco-Paris Saint-Germain e Arsenal-Atletico Madrid sono le semifinali di Champions League. I risultati del ritorno dei quarti di questa sera completano la griglia: i tedeschi hanno vinto 4-3 ... fanpage.it Diretta Champions League, Bayern-Real e Arsenal-Sporting in tempo reale: pioggia di gol a MonacoDopo Psg e Atletico Madrid, stasera si conosceranno i nomi delle altre due semifinaliste della massima competizione europea ... tuttosport.com Bayern Monaco-Real Madrid ha con sé qualcosa di storico: per la prima volta nella storia, i Blancos non schierano in Champions League dal 1’ un giocatore convocabile dalla Spagna #DiMarzio - facebook.com facebook CHAMPIONS I In campo Bayern Monaco-Real Madrid e Sporting-Arsenal DIRETTA e FOTO per il ritorno dei quarti. All'andata 2-1 per i tedeschi al Bernabeu e 1-0 per gli inglesi sui lusitani #ANSA x.com