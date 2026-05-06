Champions Arsenal-Atletico Madrid 1-0 | gli highlights

Nella semifinale di ritorno di Champions League, l'Arsenal ha vinto contro l'Atletico Madrid con il risultato di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Saka poco prima della fine del primo tempo. La partita si è svolta in modo equilibrato, con l'Arsenal che ha portato a casa il risultato grazie a questa rete. Gli highlights della sfida mostrano le occasioni e i momenti chiave dell'incontro.

Con il gol di Saka poco prima dell'intervallo l'Arsenal batte l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno. Dopo l'1-1 dell'andata a Madrid, i Gunners tornano così in finale di Champions dopo 20 anni: guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions, Arsenal-Atletico Madrid 1-0: gli highlights Arsenal-Atletico Madrid 1-0: gli extended highlights | Champions League Notizie correlate Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: gol e highlightsDopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi tra Psg e Bayern, Atletico e Arsenal prediligono la lotta ai gol e al Metropolitano finisce 1-1... Moviola Arsenal Atletico Madrid, tutti gli episodi dubbi della semifinale di Champions LeagueCurtis Jones Inter, apertura totale ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi: «Voleva venire già a gennaio» Sassuolo, occhio al futuro di Kone!... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: gol e highlights; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres; Arsenal-Atletico, le probabili: Arteta e Simeone sognano un posto in finale; Champions, Atletico Madrid-Arsenal 1-1 nell'andata della semifinale. Arsenal-Atletico Madrid 1-0, gol e highlights: Gunners in finale di ChampionsI Gunners di Arteta battono l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Psg e Bayern Monaco. Dopo l’1-1 dell’andata, a Londra decide un gol di Saka poco p ... sport.sky.it Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streamingLeggi su Sky Sport l'articolo Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming ... sport.sky.it Tutta la felicità dell’allenatore dell’Arsenal dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid e la qualificazione alla finale di Budapest “Oggi scegliere la formazione è stato davvero difficilissimo, ne ho provate tantissime. La cosa bella è che qualsiasi formazione pr - facebook.com facebook Le pagelle di Arsenal-Atletico Madrid #SkySport #ArsenalAtletico #UCL #SkyUCL #Arsenal x.com