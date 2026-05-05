Moviola Arsenal Atletico Madrid tutti gli episodi dubbi della semifinale di Champions League

Durante la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, arbitrata dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, si sono verificati vari episodi controversi. La moviola ha analizzato diverse azioni che hanno suscitato dubbi, senza tuttavia portare a decisioni ufficiali di revisione o sanzioni. La partita si è conclusa con alcune contestazioni riguardo a possibili falli e comportamenti da parte dei giocatori, che sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

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