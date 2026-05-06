Cgil | il blocco Napoli-Salerno rischia di colpire lavoro e sviluppo

Un blocco sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno sta causando disagi ai pendolari e ai lavoratori che dipendono dai servizi di trasporto alternativi. Le interruzioni stanno influendo sui tempi di percorrenza stradale e potrebbero mettere a rischio le attività quotidiane di chi utilizza il trasporto pubblico. I servizi sostitutivi, già in difficoltà, si trovano ora ad affrontare maggiori sfide per garantire le corse necessarie.

? Cosa scoprirai Come influirà il blocco ferroviario sui tempi di percorrenza stradale?. Quali rischi concreti corrono i lavoratori dei servizi sostitutivi?. Perché la Cgil teme un aumento delle disuguaglianze territoriali?. Chi dovrà garantire la sicurezza dei flussi di passeggeri deviati?.? In Breve Spostamento domanda verso trasporto su gomma con congestione reti stradali regionali.. Aumento carichi operativi e rischi sicurezza per personale servizi ferroviari sostitutivi.. Aggravamento disuguaglianze sociali e territoriali per province di Salerno.. Richiesta Cgil Salerno per servizi sostitutivi adeguati ai flussi di persone esistenti.. La sospensione prolungata della linea ferroviaria che collega Napoli e Salerno scatena la forte preoccupazione di Antonio Apadula, segretario della Cgil di Salerno, per le ripercussioni sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cgil: il blocco Napoli-Salerno rischia di colpire lavoro e sviluppo Notizie correlate Linea Napoli–Salerno sospesa, la Cgil: “Non è un intervento tecnico, ma una questione di diritti, lavoro e sviluppo”La Cgil Salerno esprime “forte e motivata preoccupazione” per la sospensione prolungata della linea ferroviaria Napoli–Salerno, una delle principali... Leggi anche: "Senza lavoro dignitoso non c'è sviluppo", il pensiero della Cgil per la Festa del Lavoro Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Niente bancomat a Minori: il Comune scrive alle Poste; Maggio sarà un mese pieno di scioperi, tre generali. Bus, treni, aerei, scuola: le date e gli orari. Trasporti, l’allarme della Cgil sulla sospensione della Napoli–Salerno: rischi per economia e lavoroLa CGIL Salerno esprime forte e motivata preoccupazione per la sospensione prolungata della linea ferroviaria Napoli–Salerno, una delle principali ... infocilento.it Fs, si ferma due mesi la linea Napoli-Salerno: disagi per i pendolariUn mese e mezzo di stop su una delle direttrici ferroviarie più utilizzate della Campania. Dal 10 maggio al 29 giugno la linea storica Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni ... ilmattino.it La CGIL Salerno esprime forte e motivata preoccupazione per la sospensione prolungata della linea ferroviaria Napoli–Salerno, una delle principali direttrici della mobilità regionale e nazionale. Un’interruzione che produrrà effetti rilevanti non solo sul piano d - facebook.com facebook