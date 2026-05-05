Linea Napoli–Salerno sospesa la Cgil | Non è un intervento tecnico ma una questione di diritti lavoro e sviluppo

La linea ferroviaria Napoli–Salerno è stata sospesa, suscitando la reazione della Cgil di Salerno che ha definito la decisione come una questione di diritti, lavoro e sviluppo. La sospensione prolungata di questa tratta rappresenta un problema per la mobilità regionale e nazionale, secondo quanto dichiarato dal sindacato. La situazione ha generato preoccupazione tra gli operatori e le persone che usufruiscono regolarmente del servizio.

La Cgil Salerno esprime “forte e motivata preoccupazione” per la sospensione prolungata della linea ferroviaria Napoli–Salerno, una delle principali direttrici della mobilità regionale e nazionale. Un’interruzione che - si legge in una nota del segretario Antonio Apadula - "produrrà effetti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Primo Maggio, Cgil Cisl Uil in piazza a Napoli: Basta lavoro senza dirittiCgil Cisl Uil hanno celebrato il Primo Maggio in piazza Municipio a Napoli e comune è stata la richiesta con un netto ‘basta’ alla precarietà e... Leggi anche: "Senza lavoro dignitoso non c'è sviluppo", il pensiero della Cgil per la Festa del Lavoro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Stop linea storica Napoli–Salerno: disagi per l’Agro; Trasporti, Linea Napoli-Salerno, lavori di potenziamento tecnologico: modifiche alla circolazione dei treni; Lavori sulla tratta Napoli-Salerno: stop ai treni dal 10 maggio e scoppia la polemica dei pendolari; Lavori sulla Napoli-Salerno: circolazione sospesa dal 10 maggio al 29 giugno. Chiusura linea storica ferroviaria Napoli-Salerno, l’allarme: Rischio disagi, servono più busStampaDal 10 maggio al 29 giugno la linea storica Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni si ferma e per migliaia di pendolari si apre una fase ad alto rischio disagi. A lanciare l’allarme – come riporta ... salernonotizie.it Campania, linea Napoli-Salerno chiusa per lavori: modifiche a Frecciarossa e Regionali dal 10 maggio al 29 giugnoContinuano gli interventi di potenziamento tecnologico sulle principali linee ferroviarie della Campania. Nel periodo dal 10 maggio al 29 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà ... giustizianews24.it Si preannunciano forti disagi sulla mobilità ferroviaria in Campania a partire dal 9 maggio e fino al 29 giugno 2026 quando la circolazione dei treni sarà sospesa sulla linea convenzionale Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, per interventi di manutenzione - facebook.com facebook