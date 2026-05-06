La squadra di calcio di Aosta ha raggiunto un traguardo storico in Promozione, ma si trova di fronte a un problema inaspettato: non ha ancora una casa ufficiale per disputare le partite casalinghe. La questione riguarda chi debba occuparsi dell’assegnazione degli impianti per la prossima stagione, lasciando la squadra senza un campo di riferimento. La situazione crea incertezza sulla possibilità di disputare le gare davanti ai propri tifosi.

? Cosa scoprirai Come può una squadra promossa in Promozione restare senza campo?. Chi deve decidere l'assegnazione degli impianti per la nuova stagione?. Perché il Comune e la Regione non hanno ancora comunicato nulla?. Quali sono le conseguenze per il progetto sportivo se non si gioca?.? In Breve Progetto durato 15 anni con 19 giocatori cresciuti internamente dal settore giovanile.. Protagonisti del successo sportivo Giacomo Castagna, Alex Girotti, Ebrima Jallow ed Emanuele Villa.. Esperienza dell'ex calciatore Juventus Paolo per guidare lo spogliatoio e gli allenamenti.. Incontro con dirigenti del Comune previsto per la prossima settimana sul bando campi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CGC Aosta, traguardo storico in Promozione: il rischio campo senza casa

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