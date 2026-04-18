Mastella avverte il Campo Largo | il rischio di un errore storico

Il sindaco di Benevento ha espresso un avvertimento rivolto al campo largo, sottolineando il pericolo di commettere un errore storico. Ha evidenziato che, di fronte all’attuale entusiasmo, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla formulazione di una proposta di governo concreta e realizzabile. La dichiarazione mira a evidenziare i rischi di superficialità e a richiamare l’importanza di un approccio serio e responsabile.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, lancia un monito decisivo al campo largo per evitare che l’attuale euforia trascuri la necessità di una reale proposta di governo. L’ex ministro della Giustizia mette in guardia contro il rischio che la coalizione rimanga ferma a un mero fronte di opposizione, richiamando alla prudenza necessaria dopo le dinamiche che portarono alla vittoria di Romano Prodi nel 2006. L’eredità del 2006 e il rischio della frammentazione identitaria. Ripercorrendo la storia recente del centrosinistra, emerge come la vittoria politica più significativa risalga a quasi vent’anni fa, quando il margine di vantaggio di Prodi su Berlusconi fu estremamente ridotto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mastella avverte il Campo Largo: il rischio di un errore storico Notizie correlate Asse con il PD? Mastella è determinato: “Campo largo o è suicidio politico”Tempo di lettura: 2 minutiLa politica, a volte, somiglia più a un matrimonio che a una partita a scacchi. Mastella, il campo largo e la crisi del Pd in Irpinia: l’alleanza della sopravvivenzaTra appelli accorati e accuse trasversali, la politica locale cerca una nuova via per non scomparire: la vera sfida è la sopravvivenza Un... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: No a matrimoni di convenienza, il Pd recuperi leadership. Ma se crede di fare da solo si perde; Caso Amico, Clemente Mastella avverte la sinistra: Mi dissocio, così non vincete | Libero Quotidiano.it. Mastella: «Noi di Centro» presto in CalabriaBENEVENTO «Il centro non è scomparso ed è la tessera indispensabile del disegno del campo largo che senza il centro non sussiste, non è. Ma il centro, che esiste nella storia, nella geografia e nell’i ... corrieredellacalabria.it Campo largo, Mastella avvisa Pd e Cinquestelle: «Ora bisogna correre»Tentennamenti. Ritardi. E l’attesa (lunga) per i tavoli di centrosinistra evocati ma non ancora fissati in attesa delle prossime amministrative di fine maggio. Nonostante in Campania si voti in ben ... ilmattino.it Se si andasse al voto oggi, il campo largo prenderebbe il 45,4%, il centrodestra il 44,7%. Per vincere, la coalizione guidata da Meloni ha davanti a sé due opzioni: allearsi con Vannacci o cercare l’accordo con Calenda. facebook Chi vota campo largo, vota per questo. L'attuale dirigenza del PD è composta da attivisti grillini che si fanno qualche doccia in più. x.com