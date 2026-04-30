L'Hockey Prato affronta il Cgc Viareggio in una partita valida per la regular season. L’obiettivo è ottenere il tredicesimo risultato positivo in campionato, chiudendo con una vittoria e migliorando la posizione in classifica. La partita rappresenta anche un'occasione per i team di prepararsi ai prossimi incontri decisivi in vista della fase finale della stagione.

Conquistare il tredicesimo successo in campionato, per concludere la "regular season" nel migliore dei modi e prepararsi così al meglio alla fase cruciale della stagione. E’ questo lo spirito con cui l’ Hockey Prato affronterà il Cgc Viareggio, nell’incontro che si terrà stasera a Maliseti (alle 20:30 al PalaRogai ) valido per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Gli uomini di coach Enrico Bernardini sono reduci dal successo esterno di misura colto contro il CP Grosseto (6-5) lo scorso fine settimana, che ha se non altro garantito loro la certezza del primato in graduatori. La classifica del girone E di Serie B vede infatti Baldesi e compagni primi a 36 punti ed ormai imprendibili, con sei lunghezze di margine sul Pumas Viareggio seconda forza del raggruppamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hockey Prato in campo contro il Cgc Viareggio

Serie A1 - G.6 - Hockey Breganze x C.G.C. Viareggio

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