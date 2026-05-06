Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato il regolamento antievasione adottato a Palermo, sospendendo così le sanzioni previste. La decisione permette ai commercianti di non essere più soggetti alle pene previste dal regolamento. Il Comune ha avuto la possibilità di revocare licenze già attive nel momento in cui il regolamento è stato annullato, lasciando così spazio a eventuali richieste di risarcimento per i mancati profitti.

? Cosa scoprirai Come potranno i commercianti ottenere il risarcimento per i mancati profitti?. Perché il Comune ha potuto revocare licenze già attive?. Chi sono gli avvocati che guideranno le azioni contro la giunta?. Quali attività hanno subito le chiusure forzate durante la stagione turistica?.? In Breve Regolamento adottato dalla giunta Orlando il 1 gennaio 2021.. Ricorso presentato dallo studio Legalit per conto di una struttura alberghiera.. Avvocati Puntarello e Costa promuovono azioni risarcitorie contro il Comune.. Sanzioni applicate durante la stagione turistica con perdite per le imprese.. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha annullato il regolamento antievasione del comune di Palermo, adottato dalla giunta Orlando il 1° gennaio 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cga annulla il regolamento antievasione di Palermo: stop alle sanzioni

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