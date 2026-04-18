Stop alla censura | il tribunale annulla i divieti alle proteste

Una decisione della Corte d’Appello nel New South Wales ha annullato una legge che consentiva alle forze di polizia di imporre restrizioni alle manifestazioni pubbliche. La pronuncia riguarda un provvedimento che aveva portato a divieti su alcune proteste e slogan politici, tra cui “globalise the intifada”, associati a manifestazioni di dissenso. La sentenza rappresenta un passo importante nel dibattito sulle libertà di espressione e sui limiti alle restrizioni delle proteste pubbliche.

La Corte d’Appello del New South Wales ha annullato una legge che permetteva alla polizia di limitare le manifestazioni, aprendo un fronte critico contro i tentativi del governo Minns di vietare slogan politici come globalise the intifada. La sentenza, emessa giovedì dal collegio composto dai giudici Andrew Bell, Julie Ward e Stephen Free, stabilisce che la tutela della coesione sociale non può giustificare la soppressione del dibattito pubblico o il limite al diritto costituzionale implicito della comunicazione politica. Il colpo alla normativa anti-protesta e l’impatto sui manifestanti. La decisione giudiziaria colpisce direttamente le norme introdotte dopo l’attacco terroristico a Bondi Beach, che conferivano alle forze dell’ordine il potere di restringere i movimenti durante le marce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop alla censura: il tribunale annulla i divieti alle proteste Notizie correlate Famiglia nel bosco, Nathan: "Voglio che i bimbi tornino, ma stop a presidi e proteste" | Rafforzata vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori"Desidero che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Vertenza alla Rsa di Lodi Vecchio: confronto utile in Prefettura, stop alle protesteLodi, 19 febbraio 2026 -Si è svolta questa mattina 19 febbraio 2026, in Prefettura a Lodi, una riunione dedicata alla delicata vertenza sindacale che... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Giuli: senza fondamento accusa di censura per film su Giulio Regeni; No alla censura reazionaria dell’Università pubblica. Difendiamo Riace e la sociologia del futuro; Docu-film su Regeni, Giuli: L’accusa di censura è senza fondamento; Orfini: Giusto lo stop imposto dall’Europa, Giuli è responsabile. IL CASO - Corsa contro il tempo per evitare lo stop al pagamento degli arretrati - facebook.com facebook Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv Sala tira dritto: “Alleanza resta”. Contrari Pd e Verdi: “Il sindaco si nasconde” di @AlbMarzocchi x.com