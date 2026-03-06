cesenatico servizi nel mirino del centrodestra

Il centrodestra ha espresso critiche nei confronti della municipalizzata Cesenatico Servizi, accusandola di inefficienze e gestioni discutibili. La polemica riguarda alcune decisioni e interventi recenti dell’azienda, che sono stati oggetto di attacchi pubblici da parte dei rappresentanti politici di questa forza politica. La discussione si concentra sulle modalità di gestione e sui risultati ottenuti nel servizio offerto ai cittadini.

Il centrodestra critica l’operato della municipalizzata Cesenatico servizi. E’ una presa di posizione senza precedenti, come sottolinea Fabio Bandieri, capogruppo in consiglio comunale della Lista Buda e rappresentante delle opposizioni nel comitato di controllo delle società partecipate: "Questa volta votiamo contro il bilancio di previsione 2026-2028, perché la città merita di più. Sul piano del decoro urbano, dell’arredo e della manutenzione, ci sono criticità diffuse e interventi insufficienti. Nel bilancio troviamo appena 207 mila euro in più rispetto al 2025, così non si recupera il gap su strade, verde, arredi e mezzi. Finora ci siamo sempre astenuti per senso di responsabilità e in un’ottica di collaborazione tra maggioranza e opposizione, abbiamo continuato a portare proposte per migliorare l’efficienza di Cesenatico Servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

