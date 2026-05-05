Un esperto di Pnrr alla guida di Cesenatico Servizi | nominato l' ingegnere Davide Broccoli

Un ingegnere nato nel 1979 è stato nominato amministratore unico di Cesenatico Servizi. Ha già ricoperto il ruolo di amministratore unico in una società in house del Comune di Cesena, specializzata in servizi energetici per la città. La nomina è stata annunciata ufficialmente e si inserisce nel contesto delle attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Davide Broccoli è il nuovo amministratore unico di Cesenatico Servizi: ingegnere, classe 1979, è già stato amministratore unico di "Energia per la città", società in house providing del Comune di Cesena. Broccoli ha inoltrato collaborato da consulente con la Regione Lombardia per progetti legati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Nuova guida per i servizi ambientali: Roberto Bortolotti nominato direttore di ClaraEletto il nuovo direttore generale di Clara, la società che gestisce i servizi ambientali per il territorio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fino a luglio stazione di Cesenatico inaccessibile per anziani e disabili; Rendiconto 2025, Bandieri vota contro: Comune pieno di soldi e strade piene di buche. Servizi all’impiego, dopo 5 anni di Pnrr sono schizofrenici. Il confronto con l’Europa del sociologo GiubileoCon la scadenza del Pnrr ormai vicina, le politiche attive del lavoro in Italia si trovano a un nuovo bivio. Il programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato con 4,4 miliardi di ... ilfattoquotidiano.it Pnrr: pubblicato l'avviso per la ricerca di un Esperto in Sistemi Informativi Territoriali (GIS)Pubblicato l’avviso per il reclutamento di un esperto in Sistemi Informativi Territoriali (GIS) a cui conferire un incarico di collaborazione, da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1 C1 ... regione.sardegna.it Davide Broccoli è il nuovo amministratore unico di Cesenatico Servizi - facebook.com facebook