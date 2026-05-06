Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si svolgerà l'incontro tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte, anticipo della 33ª giornata di Bundesliga. La partita vede in campo il team di Kovac contro la squadra di Francoforte, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli scommettitori interessati a questa sfida.

Anticipo del turno numero 33 di Bundesliga e scende in campo il Borussia Dortmund di Kovac impegnato contro l’Eintracht Francoforte.  Terzo KO nelle ultime 4 gare per i gialloneri, che ancora non sono certi del secondo posto ma possono blindarlo quest’oggi con una vittoria. Il KO nel Borussienderby ha dato la salvezza ai rivali e ha fatto vedere una squadra ormai con la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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