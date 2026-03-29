A Como, le ginnaste della società Marila hanno partecipato a una competizione nella categoria LE Silver, ottenendo un totale di 12 medaglie in un’unica giornata. Questo risultato si è verificato durante il loro primo anno in questa categoria, evidenziando la loro presenza e le performance nelle gare. L’evento ha visto le atlete cimentarsi in diverse discipline, portando a casa premi e riconoscimenti.

Un debutto che lascia il segno. Le giovani ginnaste della società Marila hanno affrontato il loro primo anno nella categoria LE Silver con determinazione e personalità, conquistando ben 12 medaglie in una sola giornata di gara. Un risultato che racconta molto più di una semplice competizione: dietro ci sono allenamenti, sacrifici e una crescita costante che ha trovato sul campo una conferma concreta. A guidare la giornata sono state le più giovani della categoria A2, con Emily Mercuri ed Elisa Santin protagoniste assolute. Le due ginnaste hanno dominato la classifica All Around, portando il podio a tingersi completamente dei colori della società. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, pioggia di medaglie per le ginnaste Marila: 12 podi in un solo giorno

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