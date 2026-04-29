Dal 24 aprile, Eos Ritmica Rieti ha conquistato numerosi podi e medaglie nelle competizioni che si sono svolte tra Velletri e Montalto di Castro. La squadra ha partecipato a diverse gare, ottenendo risultati significativi in diverse categorie. Le atlete hanno portato a casa molte posizioni sul podio, contribuendo a un bottino di premi consistente durante questa serie di eventi.

? Cosa sapere Eos Ritmica Rieti ottiene numerosi podi tra Velletri e Montalto di Castro dal 24 aprile.. I risultati nelle categorie ASI confermano la crescita tecnica del gruppo su scala nazionale.. Tra il 24 e il 26 aprile, le ginnaste della Eos Ritmica Rieti hanno dominato le competizioni ASI e il Trofeo Tuscia tra Velletri e Montalto di Castro, portando a casa un medagliere pesantissimo. Il weekend di gare ha segnato un punto fermo per la crescita tecnica del gruppo, con podi che spaziano dalle categorie promozionali fino alle senior. Dalla Bronze Cup di Velletri ai trionfi delle allieve. Il via delle ostilità è avvenuto il 24 aprile a Velletri, dove le atlete del corso promozionale hanno preso il comando nelle finali della Bronze Cup.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eos Ritmica Rieti travolge le gare: pioggia di medaglie e podi

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