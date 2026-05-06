Certificazioni sportive a scuola i medici dell' Asp incontrano gli studenti della Falcone allo Zen

Nella scuola Falcone dello Zen di Palermo si è svolto un evento dedicato alle certificazioni sportive per gli studenti. L’iniziativa, richiesta dal dirigente scolastico, ha visto la partecipazione dei medici dell’Asp e della Federazione medico sportiva di Palermo. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di promuovere la prevenzione e la tutela della salute attraverso un’attività congiunta tra le istituzioni sanitarie e il mondo scolastico.

Sport, prevenzione e tutela della salute si sono incontrati alla scuola Falcone dello Zen di Palermo, dove è stata organizzata, su richiesta del dirigente scolastico Massimo Valentino, un’attività congiunta promossa dall’Asp e dalla Federazione medico sportiva di Palermo. L’iniziativa è stata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: A scuola di legalità, magistratura e forze dell’ordine incontrano gli studenti Gli studenti della scuola media Maria Allegra incontrano i carabinieri per una conferenza sulla legalitàNon una semplice lezione frontale, ma un dialogo aperto e diretto per guardare in faccia la realtà e costruire il futuro. Contenuti di approfondimento Si parla di: CONI Veneto, gli appuntamenti di maggio; E-Portfolio e Curriculum dello Studente: la chiave per affrontare la Maturità 2026 (e perché devi completarlo subito). Scuola, a Bologna il boom di alunni con certificazioni di disabilità. Il Comune: «Per i casi lievi un solo educatore per più studenti»Gli alunni certificati (con una disabilità accertata tramite certificazione ufficiale che dà diritto a un Piano Educativo Individualizzato - Pei e all'insegnante di sostegno) aumentano e il Comune ... corrieredibologna.corriere.it