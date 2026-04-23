A scuola di legalità magistratura e forze dell’ordine incontrano gli studenti

Venerdì 24 aprile 2026, dalle 10 alle 12, si svolgerà un evento al Teatro Sociale di Novafeltria dedicato all’educazione alla legalità. L’iniziativa è promossa dall’Istituto “Tonino Guerra” e coinvolge rappresentanti della magistratura e delle forze dell’ordine. L’incontro mira a sensibilizzare gli studenti sui temi legali e sulla tutela dei diritti, offrendo un confronto diretto con professionisti del settore.

Venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Teatro Sociale di Novafeltria, si terrà un incontro dedicato ai percorsi di educazione alla legalità, organizzato dall’Istituto “Tonino Guerra”. L’iniziativa vedrà la partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica presso.🔗 Leggi su Riminitoday.it Section 11 of the CPC:-Res Judicata #law #lawnotes #legalstudies #judiciary #clat #legalaffairs #cpc Notizie correlate A scuola di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti a San FeliceIeri, mercoledì 25 febbraio, nell’ambito del progetto di formazione per la Cultura della Legalità e di conoscenza diretta delle forze dell’ordine, i... Leggi anche: A scuola di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti delle "Montanari" a Mirandola Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A scuola di legalità con i carabinieri: il progetto che insegna a vivere insieme; 'Euroschool per i valori della legalità e del rispetto; A scuola di legalità: gli alunni di Faenza in visita al Commissariato; Lezioni di legalità nelle scuole di Firenze. A scuola di legalità: gli alunni di Faenza in visita al CommissariatoUn’aula un po’ diversa dal solito, fatta di uffici, divise e strumenti investigativi: è quella che oggi hanno frequentato gli alunni della scuola ... ravennanotizie.it A scuola di legalità, all’Istituto comprensivo Nettuno 3 sarà testato dai carabinieri il bullizzometroAccrescere negli adolescenti la cultura della legalità, promuovere il rispetto delle regole che sono alla base della convivenza civile, prevenire atti di bullismo e cyberbullismo nel nostro territorio ... ilgranchio.it Orizzonte Scuola - facebook.com facebook Ricorrere alla magia per imparare il corsivo a scuola Fatto. Maghi e magie, giochi di prestigio ed esercizi di destrezza manuale per catturare l’attenzione degli alunni, per disintossicarli dalla dipendenza dei devices elettronici, giocattoli compresi, … x.com