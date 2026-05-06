Negli ultimi tempi, le scarpe basse stanno conquistando spazio nelle occasioni formali come matrimoni, lauree e battesimi. La tendenza si allinea a un nuovo dress code che non richiede più inevitabilmente tacchi alti per essere eleganti. Questa evoluzione permette di optare per calzature comode senza rinunciare allo stile, offrendo alternative pratiche e raffinate per chi partecipa a eventi formali.

I tacchi non sono più un problema. Il nuovo dress code di cerimonie, matrimoni, lauree, battesimi ed eventi formali non impone più il tacco 15 come unica via possibile all’eleganza. Negli anni, infatti, la moda ha trovato soluzioni altrettanto valide, senza tacco, chic e raffinate, capaci di accompagnare anche gli outfit più ricercati senza sacrificare la comodità. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Nella Primavera-Estate 2026 le scarpe basse si indossano nelle occasioni speciali con estrema naturalezza. L’importante è sceglierle con cura: il segreto sta nel trovare il giusto equilibrio tra eleganza, praticità e quel tocco di originalità che rende il look interessante al punto da far dimenticare l’assenza dei tacchi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cerimonie con i piedi per terra: guida alle scarpe basse ma eleganti (tanto quanto i tacchi)

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