Con suole quasi impercettibili basse ed eleganti L' ultima tendenza dal gusto sporty chic

La nuova tendenza moda per la Primavera Estate 2026 porta le sneakers a un livello diverso. Le scarpe da ginnastica si fanno più sottili, basse e raffinate, eliminando i volumi ingombranti degli anni Ottanta. Questa stagione, le scarpe sportive si ispirano alle calzature da corsa degli anni Settanta, con suole quasi invisibili e linee eleganti. Le sneaker diventano un elemento di stile quotidiano, adatto sia al tempo libero che a look più curati. La scelta si rivolge a chi cerca comfort senza rinunciare al fascino.

Ultra slim, ultra chic. Per la Primavera Estate 2026 le sneakers cambiano i connotati. Addio chunky dai volumi esagerati d'ispirazione anni Ottanta: oggi a macinare chilometri in fatto di coolness ci sono scarpe da ginnastica (si fa per dire) che strizzano l'occhio ai modelli da corsa rétro dei Settanta, basse, con suole quasi impercettibili, sottili ed eleganti. Una virata verso una vestibilità più asciutta, che riflette a tutto tondo quella del guardaroba: l'Ozempic mania sembra contagiare anche le sneakers, oltre che l'outfit.