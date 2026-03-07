In passerella sono state presentate scarpe con tacchi a zampe di gallina e giacche gonfiabili, capi che hanno attirato l’attenzione per il loro stile originale. La sfilata ha mostrato abiti e accessori che sfidano le convenzioni tradizionali, portando in scena creazioni che mescolano elementi insoliti e innovativi. La manifestazione ha coinvolto diversi designer e modelli, tutti pronti a far vedere le proprie interpretazioni della moda contemporanea.

Divine (e strane) creature da Schiaparelli. Abiti costruiti come torri da Rick Owens Nel dibattito tra moda come industria e moda come fabbrica dei sogni c'è una realtà fatta di scarpe che al posto dei tacchi hanno due zampe di gallina in metallo dorato (Schiaparelli) o di giacche a vento che invece dell'imbottitura in ovatta o piùma d'oca hanno una camera d'aria gonfiabile come le ruote della bici (Loewe). Tra questi due estremi si muovono gli abiti costruiti da Rick Owens come torri in cui salvare e proteggere la natura e l'umanità, ma anche quelli firmati Miyake e ispirati dalla calma dei sassi. Insomma le sfilate di Parigi aprono le porte della percezione sulle più eleganti assurdità mentre nel mondo si apre un terzo fronte di guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tacchi a zampe di gallina e giacche gonfiabili. Eleganti assurdità sfilano in passerella

4 idee outfit eleganti e comode che rendono protagoniste le slipper di lusso, perfette per chi non ama i tacchiC’è una tendenza quest’inverno davvero perfetta per chi ama celebrare il Natale e le Feste di fine anno con gli amici e i parenti puntando...

Leggi anche: Con le loro punte affilate e i tacchi a spillo, catturano l’attenzione in passerella all’insegna della sensualità

Contenuti utili per approfondire Tacchi a zampe di gallina e giacche....

Temi più discussi: Tacchi a zampe di gallina e giacche gonfiabili. Eleganti assurdità sfilano in passerella; Ode ai kitten heels: tra sobrietà e classe, 8 micro tacchi salva-look da provare nel 2026; Ode ai kitten heels | tra sobrietà e classe 8 micro tacchi salva-look da provare nel 2026.

Tacchi a zampe di gallina e giacche gonfiabili. Eleganti assurdità sfilano in passerellache a ogni passo si solleva e modifica gli abiti in modo irreversibile. Alcune ragazze al posto della borsa hanno in mano una struttura a forma di sasso, qualcosa di calmo e stabile come un lungo ... ilgiornale.it

Ode ai kitten heels: tra sobrietà e classe, 8 micro tacchi salva-look da provare nel 2026A metà strada fra sconfinata raffinatezza e grande comfort, i kitten heels sono i soli tacchi che vorremo indossare da ora sino all’ultimo giorno del 2026. dilei.it

Tra cuissardes torreggianti, tacchi trasparenti e pattern très très chic. Ecco tutte le scarpe più belle, inaspettate, irresistibili, che hanno calcato le passerelle Autunno-Inverno 2026/27 durante la settimana della moda parigina x.com

Tacchi alti, anzi altissimi, perché la vita è troppo breve per passarla rasoterra! #onlyfun #comicoshow #persia #buonweekend - facebook.com facebook