Cerimonia a Magnano in Riviera in ricordo del terremoto del 1976

A Magnano in Riviera si è svolta una cerimonia in ricordo del terremoto che colpì il Friuli nel 1976. All'indomani del sisma, i tecnici di Autovie Venete si sono messi a disposizione delle autorità per collaborare nelle operazioni di emergenza. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno ricordato l’evento e le sue conseguenze. La commemorazione si è tenuta nel rispetto delle vittime e dei sopravvissuti.

All’indomani del terremoto che colpì il Friuli nel 1976 i tecnici di Autovie Venete si misero immediatamente a disposizione della macchina di emergenza. In particolare, fu grazie alla sottoscrizione dei dipendenti della Concessionaria autostradale che a Magnano in Riviera fu costruito un posto medico per prestare i primi soccorsi alla comunità colpita dal sisma. Per ricordare quell’importante gesto di solidarietà, Autostrade Alto Adriatico (concessionaria autostradale che ha ricevuto il testimone da Autovie Venete) e il Comune di Magnano in Riviera hanno affisso oggi nella sala del consiglio comunale una targa. All’evento commemorativo – a...🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Cerimonia a Magnano in Riviera in ricordo del terremoto del 1976 Notizie correlate Terremoto del Friuli del 1976 la storia della famiglia Forgiarini di GemonaGemona, provincia di Udine, è stata sostanzialmente rasa al suolo il 6 maggio del 1976. Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambiniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “E ven la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Magnano in Riviera inaugura un murale e un brano per il 50° del sisma; Magnano ricorda l’Orcolat: un murales e un brano per i 50 anni del terremoto; 50mo Sisma: Riccardi, Magnano ricorda aiuti Autovie; Magnano ricorda l’Orcolat: murale e musica per i 50 anni dal sisma. 50mo Sisma: Riccardi, Magnano ricorda aiuti AutovieL'assessore alla cerimonia per la targa dedicata al posto medico realizzato dopo il sisma dai dipendenti della concessionaria Magnano in Riviera, 5 mag - Autovie Venete fu ... ilgazzettino.it Magnano ricorda l'Orcolat: murale e musica per i 50 anni dal sisma | VIDEO - FOTOA Magnano in Riviera inaugurato un murale e una canzone per ricordare il terremoto del 1976: memoria, arte e comunità unite. nordest24.it La cerimonia rappresenterà idealmente l’avvio delle iniziative legate all’Adunata - facebook.com facebook Lo stile dell'abito da sposa e quello delle invitate devono essere in sintonia con la propria attitudine ma anche con altri elementi delle nozze. Soprattutto con la location scelta per la cerimonia. Abbiamo analizzato i luoghi più gettonati per i matrimoni 2026 e sel x.com