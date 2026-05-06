cercando la grazia tra il diffuso senso di resa delle borgate

In molte borgate italiane, il senso di resa è diffuso e palpabile. Pasolini ci ha mostrato come conoscerla meglio, mentre Walter Siti ha evidenziato che oggi l’ideologia dominante la vede in modo diverso, senza compassione. Questa prospettiva permette di osservare le borgate senza un eccessivo disincanto, considerando la loro realtà e le storie che le attraversano.

Se Pasolini ci ha insegnato a conoscerla e Walter Siti a non compatirla perché oggi l’ideologia egemone è la sua, nulla ci vieta di guardare alla borgata senza troppo disincanto. Nella sua desolazione, infatti, si può forse celare qualche luce, o questo almeno è ciò che sembra ricordarci Paola Musa, autrice al suo sesto lavoro romanzesco di una serie dedicata ai vizi capitali. Il conciaossa (Arkadia, pp. 140, euro 15) si apre nel pieno di una notte di fine estate in un lotto fra i tanti non lontani dalla piazza dello spaccio del quartiere. Qui, in un piccolo appartamento sudicio e disordinato, si risveglia in stato di allerta Michele...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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La Grazia - Clip 05 Presidente Portoghese

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