Dentro l’archivio cercando il senso delle immagini

All’interno di un archivio, si svolge una ricerca volta a comprendere il significato delle immagini. Si sottolinea l’importanza di analizzare come vengono osservate e interpretate, con un focus sulla conservazione di un patrimonio condiviso. La riflessione si concentra sulla relazione tra le immagini e il loro ruolo nel costruire un archivio collettivo, evidenziando l’importanza di mantenere vivo e accessibile questo patrimonio visivo.

Cinéma du Réel Il festival ricerca nelle sue proposte delle possibili narrazioni del nostro tempo inquieto. L’Iran oggi nei lavori di Khoshnoudi, Jude e la Thailandia censurata Cinéma du Réel Il festival ricerca nelle sue proposte delle possibili narrazioni del nostro tempo inquieto. L’Iran oggi nei lavori di Khoshnoudi, Jude e la Thailandia censurata Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dentro l’archivio, cercando il senso delle immagini Articoli correlati Dentro l’ascensore c'erano quasi 7 chili di droga (con le immagini delle serie tv crime)Si è conclusa con il sequestro di 6,7 chilogrammi di droga l’operazione condotta dalle forze dell’ordine altoatesine in un condominio di Bolzano. Dentro il mito dei Doors: l’archivio nascosto della band finisce all’astaUn archivio mai visto prima, rimasto nell’ombra per oltre cinquant’anni, è pronto a riemergere. How to CRUSH Procrastination & Master Self-Belief Today!