Negli anni precedenti alle famiglie mafiose e alle bande più note, una gang ha dominato temporaneamente la scena criminale di Roma, influenzando profondamente il modo in cui si sviluppavano i traffici e le attività illecite in città. Questa organizzazione ha segnato un passaggio importante nella storia della criminalità locale, portando a uno scontro tra diverse fazioni per il controllo delle borgate e delle zone più insediate. La sua ascesa e caduta hanno lasciato un segno duraturo nel panorama criminale della capitale.

Prima della Banda della Magliana, della famiglia Casamonica, delle cosche calabresi. Prima di tutti loro a Roma c'è stata una gang che per un breve periodo ha dettato legge e ha rivoluzionato la criminalità della Capitale. Era il Clan dei Marsigliesi, un'organizzazione che a metà degli anni Settanta ha spadroneggiato e seminato il terrore in una città che fino ad allora aveva sempre conosciuto una delinquenza casereccia e arruffona, mini bande di borgata dedite più che altro a furti, usura, estorsioni, prostituzione. Gente senza grande spessore criminale, che al mitra preferiva il coltello. Loro, i marsigliesi, erano di tutt'altra pasta. Giovani, coraggiosi, spietati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così scoppiò la guerra criminale per il controllo delle borgate

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