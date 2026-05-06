Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 36ª giornata

Per la 36ª giornata di campionato, i centrali di centrocampo più consigliati e quelli da evitare sono stati suddivisi in fasce. La guida fornisce indicazioni chiare sui giocatori da schierare e quelli da tenere lontano, analizzando le prestazioni recenti e le opportunità di bonus. Questo aiuta a comporre le formazioni e a fare scelte più informate per il fantacalcio.

La 36ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo e si chiuderà lunedì 11 maggio con Napoli-Bologna (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 36ª giornata FASCE ASTA DI RIPARAZIONE DEFINITIVE | Consigli Fantacalcio 2025/26 Notizie correlate Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 36ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa Leggi anche: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 26ª giornata Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornata; Fantacalcio, 35^ giornata: i centrocampisti da schierare; Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; Via libera: cinque centrocampisti che potete schierare alla 34a giornata al fantacalcio. Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 36ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo ... msn.com Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 36ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com CONSIGLI 34^ GIORNATA - CENTROCAMPISTI Consigliati #Gudmundsson (vs Sassuolo) #Locatelli (vs Milan) #Zalewski (vs Cagliari) #Thordsvedt (vs Fiorentina) Scommessa #Ekkelenkamp (vs Lazio) x.com I CONSIGLIATI PER LA 35^ GIORNATA Si parte questa sera sera con lo scontro salvezza Pisa-Lecce, mentre a chiudere il turno sarà Roma-Fiorentina. Tra le dieci partite in programma spicca Como-Napoli, con i lariani chiamati a confermare il successo - facebook.com facebook