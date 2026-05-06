Per la 36ª giornata di campionato, sono stati stilati consigli sui giocatori da schierare nel fantacalcio, suddivisi in diverse fasce di rendimento. La guida include i nomi dei top player, così come quelli da evitare in questa fase del torneo. Le raccomandazioni si basano sulle prestazioni recenti e sulle probabili formazioni delle squadre. Si tratta di un elenco dettagliato pensato per aiutare gli appassionati a prendere decisioni informate prima di compilare le proprie rose.

La 36ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo e si chiuderà lunedì 11 maggio con Napoli-Bologna (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 36ª giornata

FASCE ASTA DI RIPARAZIONE DEFINITIVE | Consigli Fantacalcio 2025/26

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