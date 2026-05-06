Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 36ª giornata
Per la 36ª giornata di campionato, sono stati stilati consigli sui giocatori da schierare nel fantacalcio, suddivisi in diverse fasce di rendimento. La guida include i nomi dei top player, così come quelli da evitare in questa fase del torneo. Le raccomandazioni si basano sulle prestazioni recenti e sulle probabili formazioni delle squadre. Si tratta di un elenco dettagliato pensato per aiutare gli appassionati a prendere decisioni informate prima di compilare le proprie rose.
La 36ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo e si chiuderà lunedì 11 maggio con Napoli-Bologna (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it
FASCE ASTA DI RIPARAZIONE DEFINITIVE | Consigli Fantacalcio 2025/26
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