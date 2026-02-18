Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 26ª giornata

Per la 26ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano utile sapere quali centrocampisti schierare e quali invece evitare. La guida di oggi suddivide i giocatori in fasce, aiutando a scegliere le opzioni più affidabili e quelle da tenere lontane. Tra i nomi più interessanti ci sono alcuni che hanno dimostrato continuità, mentre altri attraversano un momento difficile.

La 26ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Sassuolo-Verona e si chiuderà lunedì 16 con Bologna-Udinese (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque.