Esserci | inclusione sociale e rete territoriale oltre 30 ragazzi coinvolti nelle attività

Il progetto “Esserci” coinvolge oltre 30 ragazzi, tra cui alcuni con disabilità, in attività laboratoriali e relazionali. La collaborazione tra diverse associazioni e realtà locali ha permesso di creare un percorso di inclusione sociale che si svolge nel territorio. Le attività continuano con l’obiettivo di favorire l’integrazione e il coinvolgimento dei giovani nel contesto comunitario.

Tanti: “Da progetto a vero e proprio format. Esperienza significativa di collaborazione tra Amministrazione e realtà associative del territorio” “Il progetto ha affrontato in modo concreto i temi dell’inclusione sociale – ha dichiarato la dottoressa Elisa Marcheselli, psicologa psicoterapeuta e presidente dell’associazione Era – mantenendo e rafforzando il network all’interno della rete territoriale. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere famiglie con figli con disabilità e non, creando occasioni di partecipazione condivisa e ponendo grande attenzione agli aspetti emotivi e sociali dei partecipanti”. Sull’importanza delle attività svolte si è soffermata Faustina Bertollo, presidente dell’associazione Crescere: “I laboratori rappresentano uno spazio fondamentale di crescita e relazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

