Centro storico rinnovato Cambia la viabilità Via Sonnino a senso unico

Da pochi giorni, il centro storico di Montespertoli ha subito alcune modifiche alla viabilità, con le vie Roma e Sonnino che sono state riqualificate e ora sono aree pedonali. In particolare, via Sonnino è stata resa a senso unico per permettere una migliore fruibilità degli spazi. Queste variazioni si inseriscono in un intervento di rinnovamento dell’area, che coinvolge le strade più centrali del paese.

Da pochi giorni il centro storico di Montespertoli, ossia le riqualificate vie Roma e Sonnino, è area pedonale. Ciò comporta modifiche alla viabilità. La zona off-limits per i motori comprende anche il tratto di piazza del Popolo che va dall’incrocio con via Garibaldi al civico 54. Si parte in via sperimentale per i primi 30 giorni, in attesa del regolamento definitivo. Dentro l’area - come specificato dal sindaco Alessio Mugnaini al taglio del nastro della pavimentazione in pietra - non si potrà più circolare né sostare con auto, moto o altri mezzi a motore: chi non rispetta le regole rischia anche la rimozione forzata. Restano ammessi soltanto i mezzi autorizzati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro storico rinnovato. Cambia la viabilità. Via Sonnino a senso unico Notizie correlate Leggi anche: Qualiano, cambia la viabilità: nuovo senso unico in via Salomone Firenze, lavori Ponte al Pino: al via seconda fase, bus deviati, senso unico in via degli Artisti. Cambia la viabilitàFIRENZE – Scatta domani, 18 febbraio 2026, a Firenze la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, propedeutici alla sostituzione della struttura. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Centro storico rinnovato. Cambia la viabilità. Via Sonnino a senso unico; Tutti a tavola per inaugurare il centro storico; La festa a Montespertoli. Centro storico rinnovato: Vivetelo e abbiatene cura; La festa a Montespertoli Centro storico rinnovato | Vivetelo e abbiatene cura. Il centro storico di Montespertoli cambia voltoUna mattina di sole, le autorità schierate insieme alle associazioni, ai commercianti e ai cittadini: il Centro Storico di Montespertoli ha ufficialmente ... gonews.it Montespertoli, il Centro Storico cambia volto: festa per la fine dei lavori di riqualificazione del capoluogoIl Centro Storico di Montespertoli ha cambiato volto: si è svolta domenica 3 maggio la cerimonia di inaugurazione che ha sancito la conclusione dei lavori di riqualificazione del cuore del capoluogo, ... 055firenze.it Alessio Mugnaini. . Giovedì è giorno di giunta Oggi focus sul centro storico: domenica 3 maggio festa e da lunedì 4 partono ufficialmente le nuove aree pedonali Un primo periodo sarà sperimentale, coinvolgendo via Sonnino, via Roma e Piazza del Popolo. Vi - facebook.com facebook