Qualiano cambia la viabilità | nuovo senso unico in via Salomone

Dal 29 aprile 2026, a Qualiano, viene ripristinato il senso unico in via Salomone. La modifica riguarda anche via A. Salomone, che torna a essere percorsa in una sola direzione, secondo quanto stabilito dall’ordinanza comunale. La nuova disposizione riguarda l’intera zona e mira a riorganizzare il traffico locale, senza prevedere modifiche ad altre arterie della città.

Dal 29 aprile 2026 ripristinato il senso unico in via A. Salomone: l’ordinanza del Comune di Qualiano ridefinisce la viabilità urban a. Il Comune di Qualiano modifica nuovamente l’assetto della viabilità urbana. Con l’ Ordinanza n. 30 del 22 aprile 2026, il Comando di Polizia Municipale dispone il ripristino del senso unico di circolazione su via A. Salomone, stabilendo in modo definitivo la direzione di marcia a partire da oggi 29 aprile 2026. La sperimetazione. L’nversione del senso di marcia cha ha generato tantissimi polemiche, nasce da una precisa sequenza di direttive amministrative. Già l’ 8 agosto 2024, il sindaco Raffaele De Leonardis aveva impartito indicazioni per la rimodulazione della viabilità di alcune strade comunali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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