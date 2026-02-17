Firenze lavori Ponte al Pino | al via seconda fase bus deviati senso unico in via degli Artisti Cambia la viabilità

A Firenze, domani inizia la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, dopo che il crollo di una parte del ponte ha reso necessario intervenire per la sostituzione della struttura. Per permettere i lavori, le linee di autobus saranno deviate e via degli Artisti diventa sensibile al traffico con senso unico, creando disagi per chi attraversa il quartiere.

FIRENZE – Scatta domani, 18 febbraio 2026, a Firenze la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, propedeutici alla sostituzione della struttura. Palazzo Vecchio comunica in una nota che dalle ore 21 di domani prenderà il via il secondo step: i lavori interesseranno la corsia centrale riservata al Tpl e ci sarà la riapertura alla circolazione della direttrice da via il Pratellino verso via Masaccio. E’ previsto anche un secondo unico in via degli Artisti tra via Luca Giordino e via Masaccio, verso quest’ultima. Dal punto di vista del Tpl Autolinee Toscane ha predisposto una serie di deviazioni temporanee di percorso sulle linee 10, 11, 17 e 20, in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

