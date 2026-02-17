Firenze lavori Ponte al Pino | al via seconda fase bus deviati senso unico in via degli Artisti Cambia la viabilità
A Firenze, domani inizia la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, dopo che il crollo di una parte del ponte ha reso necessario intervenire per la sostituzione della struttura. Per permettere i lavori, le linee di autobus saranno deviate e via degli Artisti diventa sensibile al traffico con senso unico, creando disagi per chi attraversa il quartiere.
FIRENZE – Scatta domani, 18 febbraio 2026, a Firenze la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, propedeutici alla sostituzione della struttura. Palazzo Vecchio comunica in una nota che dalle ore 21 di domani prenderà il via il secondo step: i lavori interesseranno la corsia centrale riservata al Tpl e ci sarà la riapertura alla circolazione della direttrice da via il Pratellino verso via Masaccio. E’ previsto anche un secondo unico in via degli Artisti tra via Luca Giordino e via Masaccio, verso quest’ultima. Dal punto di vista del Tpl Autolinee Toscane ha predisposto una serie di deviazioni temporanee di percorso sulle linee 10, 11, 17 e 20, in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Ponte al Pino, scatta la seconda fase dei lavori: cosa cambia per la viabilitàIl ponte al Pino a Firenze si ferma per una nuova fase di lavori, causata dall’esigenza di rinforzare la struttura.
Ponte al Pino, dal 9 febbraio scatta la seconda fase dei lavoriDa lunedì 9 febbraio riprendono i lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chiusura di Ponte al Pino a Firenze, la nuova viabilità manda il traffico in tilt: code e fattore imbuto; Firenze in tilt bloccata dal traffico. Disagi per la chiusura di Ponte al Pino e via Mannelli; Nuova chiusura di Ponte al Pino, traffico in tilt a Campo di Marte; Chiusura via Mannelli, caos traffico e polemiche.
Lavori al Ponte al Pino nel nodo ferroviario di FirenzeCompletata la prima fase dei lavori al cavalcaferrovia Ponte al Pino nel nodo ferroviario di Firenze, parte di un ampio programma urbano. mobilita.org
Firenze, Ponte al Pino: aperta la passerella pedonale. Da lunedì 9 nuova fase dei lavoriL'infrastruttura, che è stata posizionata con due gru nel finesettimana del 24 e 25 gennaio, è lunga 44 e larga circa 3 metri ... firenzepost.it
A #Firenze, per lavori edili da lunedì 16 a giovedì 19 febbraio sarà interrotta la circolazione in via Virgilio tra viale della Toscana e via della Torre degli Agli. Viabilità alternativa per via della Torre degli Agli: viale della Toscana-via di Novoli-via della Torre deg x.com
Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 08.30 di giovedì 19 febbraio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via di Badia a Ripoli (da Piazza di Badia a Ripoli a via San Pietro in Palco). La situazione tornerà a n facebook